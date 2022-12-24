انخفاض مُقلق لمتوسط الأعمار فى الولايات المتحدة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن متوسط الأعمار في الولايات المتحدة انخفض بشكل مطرد ومثير للقلق منذ عام 2021، بفعل جائحة كورونا وتعاطي المخدرات، إذ أودى هذان العاملان بحياة مئات الآلاف من الأمريكيين.



وأكدت الصحيفة أنه حتى مع تعافى بعض الدول الأخرى التي وصفتها بـ"النظيرة" من الجائحة، فإن معدل الأعمار في الولايات المتحدة انخفض إلى 76.4 عاما عند الولادة، بعد أن كل المعدل عند 77 عاما في عام 2020.



ونشر البيانات الأخيرة، المركز الوطنى للإحصاءات الصحية في الولايات المتحدة.