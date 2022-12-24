وزير الخارجية الأمريكى يُعرب عن خالص تعازيه فى ضحايا هجوم باريس

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن خالص تعازيه في ضحايا هجوم استهدف مركز ثقافي كردي في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب بلينكن، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: كل التعاطف مع ضحايا الهجوم على المركز الثقافي الكردي في باريس.

وأضاف: "أفكاري مع أبناء الجالية الكردية وشعب فرنسا في هذا اليوم الحزين".

وقٌتل ثلاثة أشخاص وجُرح ثلاثة آخرون برصاص مسلح أطلق النار قبل ظهر الجمعة داخل مركز ثقافي كردي وصالون لتصفيف الشعر في وسط باريس قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه ليتبين لها أن عمره 69 عامًا، واتّهم العام الماضي بتنفيذ هجوم عنصري.