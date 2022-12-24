السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دبلوماسية أمريكية تؤكد حرص بلادها على مواصلة دعم تونس

تونس
تونس

 أكدت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، ناتاشا فرانسيشى، حرص بلادها على مواصلة دعم تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددة على أهمية متابعة مخرجات قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا التي عقدت مؤخرًا بواشنطن وشارك بها الرئيس التونسي قيس سعيد.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
 

من جانبه، ثمّن الوزير متانة وعراقة علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرص تونس على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

 

كما أشاد الوزير بالتطوّر المتواصل لنسق التشاور والاتصالات وتبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، مستعرضًا نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس قيس سعيد إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي جو بايدن ومشاركته في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

 

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة مثّلت فرصة لاستعراض مقومات المسار الإصلاحي في تونس وجملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلاده، منوهًا بما أبداه الجانب الأمريكي من حرص واستعداد لمواصلة دعم تونس وخاصة على المستوى الاقتصادي، ولا سيما في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

 

ولفت الجرندي إلى أن مشاركة الرئيس قيس سعيد في هذه القمة تترجم أهمية ومحورية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية التونسية، كما تؤكد رؤيته حول ضرورة إرساء مقاربات وحلول جديدة تكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

انخفاض مُقلق لمتوسط الأعمار فى الولايات المتحدة

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية السبت 24 ديسمبر 2022

الرئيس الأوكرانى: زيارتى إلى الولايات المتحدة «نادرة ومعيار مهم للغاية»

دبلوماسية أمريكية تؤكد حرص بلادها على مواصلة دعم تونس

قطاع التمريض فى بريطانيا يعتزم الإضراب مجددا الشهر المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة