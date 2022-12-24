دبلوماسية أمريكية تؤكد حرص بلادها على مواصلة دعم تونس

أكدت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، ناتاشا فرانسيشى، حرص بلادها على مواصلة دعم تونس من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددة على أهمية متابعة مخرجات قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا التي عقدت مؤخرًا بواشنطن وشارك بها الرئيس التونسي قيس سعيد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.



من جانبه، ثمّن الوزير متانة وعراقة علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا حرص تونس على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

كما أشاد الوزير بالتطوّر المتواصل لنسق التشاور والاتصالات وتبادل الزيارات بين البلدين على مختلف المستويات، مستعرضًا نتائج الزيارة الأخيرة للرئيس قيس سعيد إلى واشنطن بدعوة من نظيره الأمريكي جو بايدن ومشاركته في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن هذه الزيارة مثّلت فرصة لاستعراض مقومات المسار الإصلاحي في تونس وجملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلاده، منوهًا بما أبداه الجانب الأمريكي من حرص واستعداد لمواصلة دعم تونس وخاصة على المستوى الاقتصادي، ولا سيما في ظلّ التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ولفت الجرندي إلى أن مشاركة الرئيس قيس سعيد في هذه القمة تترجم أهمية ومحورية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية التونسية، كما تؤكد رؤيته حول ضرورة إرساء مقاربات وحلول جديدة تكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.