السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: تصدير طن الأسمدة بـ1000 دولار.. ونوفره للمزارع بـ4500 جنيه فقط

الأسمدة
الأسمدة

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة جدا لدعم القطاع الزراعي، وتضخ استثمارات كبيرة جدا في هذا القطاع. 

 

أضاف القرش، في تصريحات تلفزيونية، أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة لتوفير المستلزمات الزراعية للمزارع والمنتج المصري.

 

وأكد : "توفر الوزارة أسعار المنتجات للمزارع المصري بأسعار مدعمة جدا، حيث يباع طن السماد من خلال التصدير للخارج بـ1000 دولار، في حين يباع للمزارع المصري بـ4500 جنيه للمزارع المصري، من خلال الجمعيات الزراعية ومنظومة دعم الأسمدة".

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: "حتى يصل الدعم لمستحقيه، نحن بنينا قواعد بيانات محدثة للمزارعين المصريين، من خلال منظومة كارت الفلاح والتي تحولت بعد ذلك إلى كارت تفاعلي للشمول المالي (ميزة) الذي يضمن للفلاح كل المعاملات المالية ويخلق قواعد بيانات محدث".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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