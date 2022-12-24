«أحمد حلمى ودرة ونبيلة عبيد مابيعرفوش يمثلوا».. أشرف زكى يرد على علاء مرسى

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب الهن التمثيلية على تصرحات الفنان علاء مرسي، والتي قال فيها بأن "أحمد حلمي ودرة ونبيلة عبيد مابيعرفوش يمثلوا"، قائلًا: "إن تصريحات علاء مرسي لا تعتبر تعبير عن الرأي ولا تجريح".

وأضاف أشرف زكي، خلال لقاء ببرنامج حبر سري، المذاع عبر فضائية القاهر والناس، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، أن علاء مرسي لا يقصد، معقبًا:"أنا لمته وقولتله، علاء مرسي ممثل كوميدي، هو يريد أن يقول بأنهم لا يعرفون تقديم أدوار معينة".

وتابع: "علاء مرسي قابل درة وصالحها، وأنا واجهته بهذه التصريحات، قالي والله ما أقصد، دي الجملة طلعت مني كده".

وأشار الدكتور أشرف زكي إلى أنه كان في زيارة عنده في البيت، حيث سأله عن هذه التصريحات ، فقال له: "طلعت كده معرفش".

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة لها ميثاق أخلاق وميثاق شرف، يعتبر سلطة تمنع الفنانين من القطيع في بعضهم البعض، لافتًا إلى أن هذا الميثاق تم تطبيقه على الكثير من الفنانات، حيث أخذ البعض إنذار، والبعض الآخر تم تحويلها للتحقيق، وآخرون نالوا عقوبة.