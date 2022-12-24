السبت 24 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الكاتب أحمد الشهاوى يكشف تفاصيل وصول روايته لجائزة زايد

الكاتب أحمد الشهاوي
الكاتب أحمد الشهاوي

كشف الكاتب أحمد الشهاوي، تفاصيل وصول روايته إلى القائمة الطويلة لجائزة زايد، قائلًا: "إن هناك الكثيرون الذين يرون أن هذه النقلة ستكون ابتعادًا عن الشعر، حيث أنني كنت في قلب الرواية شاعرًا يكتب رواية". 

وأضاف "الشهاوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج العاشرة، المذاع عبر فضائية extra news، أن كل من يعرفوني، يعرفون أني حكاء بطبيعتي، وفي الوقت نفسه لي علاقة عميقة قديمة بالرواية، لافتًا إلى أنها ليست الرواية الأولى، معقبًاً:"هي صحيح الرواية الأولى لي، لكن يوجد رواية أخرى".

وأوضح الكاتب أحمد الشهاوي، أن لديه ثلاث روايات؛ الرواية الأولى والأساسية لم تصدر بعد، وهي أتلفت بسبب أشياء أخرى، حيث أُتلف حوالي 60 صفحة منها، لكن أظن أنهم في ثقافتنا العربية يريدون الشاعر شاعرًا، والروائي روائيًا، وكاتب القصة فقط كاتب قصة.

وأشار إلى أنه في العالم كله ومنذ زمن بعيد، هناك الشاعر الذي يكتب روايات، والروائي الذي يكتب شعرًا، والأجناس كلها متداخلة؛ بمعنى أنا أمارس الرسم بشكل احترافي، وأقمت معارض قبل ذلك، بالإضافة إلى أنني أكتب الرواية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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