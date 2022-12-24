ممثلة مصر باليونسكو تكشف تفاصيل جديدة حول تسجيل احتفالات العائلة المقدسة

كشفت الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر باليونسكو، تفاصيل جديدة حول تسجيل احتفالات العائلة المقدسة، قائلة: "إن هذه الاتفاقية وقعت عليها مصر، وبالتالي هي ملزمة بكل بنودها".

وأضافت الدكتورة نهلة إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاضرة، المذاع عبر فضائية extra news، أن أهمية هذه الاتفاقية تتمثل في أن مصر كل عامين تسعى إلى تسجيل عنصر من عناصر التراث الثقافي الغير مادي المصري على قوائم الاتفاقية، مؤكدة أن هذا اتفاق دولي بأن هذا العنصر موجود في الدولة، وأن الدولة تهتم به وتصونه وأنه يمثلها.

وأوضحت أن هذا العام يتمثل العنصر في الاحتفالات المرتبطة بالمسار، لافتة إلى أن هذا يفرق عن المسار، معقبة: "المسار نفسه كلنا نعلمه، ولو أننا نريد تسجيل المسار سيكون له اتفاقية أخرى هي اتفاقية التراث الثقافي العالمي التي تهتم بالمواقع".

وفيما يتعلق بالخطوات القادمة بعد هذا الإعتراف، قالت الدكتورة نهلة إمام، إن مصر تعد ملف سيقدم عن آلة السمسمية، وهي آلة موسيقية شعبية منتشرة في مدن القناة، وفي النوبة وفي الكثير من الأماكن في مصر، حيث تشترك مع الدول العربية في إعداد ملف حول العمارة الصينية، بالإضافة إلى ملف خاص بالنقش على المعادن، مثل النحاس والذهب والفضة.