الرئيس الأوكرانى: زيارتى إلى الولايات المتحدة «نادرة ومعيار مهم للغاية»

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زيارته إلى الولايات المتحدة مؤخراً بأنها "نادرة ومعيار مهم للغاية".

وأضاف زيلينسكي -في تصريحات خلال مؤتمر سفراء أوكرانيا في كييف نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن هذه الزيارة لواشنطن كانت "معياراً مُحدِداً، وليس لدي فرصة للقيام بزيارات خارجية، لأنه لا يوجد وقت".



وحث الرئيس الأوكراني الشركاء الأجانب على أنه إذا كانوا مستعدين "لأخذ زمام المبادرة" في تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية، فعندئذ "يمكن إجراء المفاوضات شخصياً" مع زيلينسكي.



كانت زيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هي الأولى له خارجياً منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.