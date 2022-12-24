السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأمريكى يؤكد التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.

 

جاء ذلك في رسالة تهنئه خطية بعث بها لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى، والشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا الذي يوافق يوم غد الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).

 

وأعرب الرئيس الأمريكي، في رسالته، عن تهانيه والشعب الأمريكي بهذه المناسبة، مثمناً جهود المجلس في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، متطلعاً إلى الانخراط في هذا المشروع المهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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