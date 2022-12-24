السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المصالحة الروسى»: مقتل 3 جنود سوريين جراء قصف الإرهابيين فى إدلب

الجيش السوري
الجيش السوري

 أعلن المركز الروسي للمصالحة فى سوريا أن 3 جنود سوريين قتلوا جراء القصف من قبل الإرهابيين في محافظة إدلب بشمال سوريا.

 

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أوليج يجوروف - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه "نتيجة القصف المدفعي وقصف الهاون في محافظة إدلب، الذي نفذه الإرهابيون من منطقة كنصفرة على مواقع القوات الحكومية في منطقة معرة موخص، قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 4 آخرون بجروح".


وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم رصد 7 عمليات قصف من قب جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، 4 منها في محافظة إدلب والثلاث الأخرى في محافظة حماة.


وأكد عدم رصد أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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