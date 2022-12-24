السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى

أصيب عشرات الفلسطينيين، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، في مُحافظتي (نابلس) و(قلقيلية) الواقعتين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

 

وصرحت مصادر فلسطينية، بأن شابًا أصيب بالرصاص المطاطي، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "أوصرين"، جنوب نابلس.


ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ ما أدى لتحطم الزجاج الأمامي، نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليها بشكل مباشر أثناء إسعاف أحد المصابين.


وتشهد القرية مواجهات للجمعة الثالثة على التوالي، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية للمطالبة باسترداد جثمان إبن القرية الشهيد عمار مفلح (23 عاما) الذي ارتقى بعد أن أطلق جندي إسرائيلي الرصاص الحي عليه بدم بارد ومن نقطة الصفر في بلدة حوارة، في الثاني من الشهر الجاري.

وفي محافظة (قلقيلية) أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وصحفيان بقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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