جمال بخيت: تعلمت من الشعراء الكبار ألا أقلد أحد

كشف الشاعر الكبير جمال بخيت، عدد من كواليس حياته الشخصية خلال لقاء تليفزيوني مساء اليوم الجمعة.

وقال الشاعر الكبير جمال بخيت، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، :"كنت أؤمن أن هناك أزمة في صناعة الأغنية".

وأضاف أنه تعلم من الشعراء الكبار ألا يقلد أحد، مشيراً إلى أنه كتب عن الأبنودي وعن فؤاد حداد، موضحاً أنه قدم عدد كبيراً من الشعراء من خلال مجلة صباح الخير.

وأشار الشاعر الكبير جمال بخيت، إلى أن هناك شباباً الآن يبلغون من العمر 20 عاماً وهم مشاريع لبيرم التونسي وفؤاد حداد وصلاح جاهين، لأنهم لديهم مقدمات كبيرة ليصبحوا مثل الشعراء الكبار، مؤكداً أن مسابقة "إبداع" مسابقة قوية وتقدم نماذج قوية من الشباب المنافس.