جمال أبو الحسن: المجتمع مثل «خلية النحل» كائن واحد

كشف الكاتب والمؤلف جمال أبو الحسن، عن الفرق بين "المجتمع والجماعة" في نقاش فلسفي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن المجتمع مثل "خلية النحل" كائن واحد.

وأضاف الكاتب والمؤلف جمال أبو الحسن، أن الخوف يأتي من انعدام اليقين.

وتابع:"من دون معادن مافيش حضارة بشرية".

وأشار إلى أن الأزمة تحدث عندما تتجمع عناصر مختلفة ضاغطة في نفس الوقت، متابعاً: "قوة بازغة لديها يقين بأن نموذجها التنموي والسياسي هو الأفضل لتوليد الثروة والازدهار".