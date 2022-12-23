السبت 24 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ كبد: ما فعلته مصر مع «فيروس سي» إعجاز

فيروس سي
فيروس سي

كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، عن أي مدى وصل التطور المصري للتخلص من "فيروس سي"، وما هي المراحل المُتبعة لتصنيع "الدواء" بسعر زهيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الكبد الدهني يؤدي إلى التهاب مُزمن ثم تليف ويحتاج لمنظومة علاج.

وتابع :"لا أرى أشخاصًا مصابة بـ"فيروس سي" حاليًا، ولم يحدث في التاريخ أن تقوم دولة بعمل "مسحة" والقضاء على وباءٍ ما، مثلما فعلت مصر مع "فيروس سي"، وهذا إعجاز وليس إنجازًا".

وأشار إلى أنه تم إرسال علاج من مصر لـ 50 ألف شخصًا مُصابًا بـ "فيروس سي" بـ غانا، مؤكداً أن مصر هي الأولى في التخلص من ڤيروس C.

مواد متعلقة

«كابيتانو مصر».. اللجنة الفنية تقسم اللاعبين حسب مراكزهم لحسم الاختيار

«أخرج الصدقة لمن يستحقها».. قصة متسولة تجمع 5 آلاف جنيه يومياً

بداية اللحظات الحاسمة واختيار المدربين للاعبي «كابيتانو مصر»

متحدث الزراعة يكشف تفاصيل الآلية الجديدة للحوكمة والرقابة على منظومة الأسمدة

«روح واحدة».. قصة مثيرة لأخوين توأم فى «كابيتانو مصر»

موهوب: نفسى أحقق وصية أبويا وأفوز بـ«كابيتانو مصر»

قصة لاعب بـ«كابيتانو مصر» يسترجع ذكريات أحمد الكاس

موهوب بـ«كابيتانو مصر» من جنوب سيناء «الكورة حلمى ومستقبلى»

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

قتيلان و10 مفقودين في غرق قارب بالكونغو الديمقراطية

للطلاب المصريين.. طرق الحصول علي المنحة الدراسية لهولندا 2023

القبض على 3 متهمين بقتل سائق «ميكروباص» بالمقطم

وزير الخارجية الأمريكى يعلن تضامنه مع الجالية الكردية بعد اعتداء باريس

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

جمال بخيت: تعلمت من الشعراء الكبار ألا أقلد أحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة