أستاذ كبد: ما فعلته مصر مع «فيروس سي» إعجاز

كشف الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، عن أي مدى وصل التطور المصري للتخلص من "فيروس سي"، وما هي المراحل المُتبعة لتصنيع "الدواء" بسعر زهيد.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن الكبد الدهني يؤدي إلى التهاب مُزمن ثم تليف ويحتاج لمنظومة علاج.

وتابع :"لا أرى أشخاصًا مصابة بـ"فيروس سي" حاليًا، ولم يحدث في التاريخ أن تقوم دولة بعمل "مسحة" والقضاء على وباءٍ ما، مثلما فعلت مصر مع "فيروس سي"، وهذا إعجاز وليس إنجازًا".

وأشار إلى أنه تم إرسال علاج من مصر لـ 50 ألف شخصًا مُصابًا بـ "فيروس سي" بـ غانا، مؤكداً أن مصر هي الأولى في التخلص من ڤيروس C.