القبض على 3 متهمين بقتل سائق «ميكروباص» بالمقطم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، القبض على 3 عاطلين قتلوا سائقا بمنطقة المقطم.

وتلقي اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، مفاده تلقى المقدم مصطفى نبيل رئيس مباحث قسم شرطة المقطم بلاغا مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المقطم

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يعمل سائق سيارة ميكروباص مقتول بعدة طعنات.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفي نشبت بينه وبين 3 أشخاص مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قاموا على أثرها بقتله، وتم ضبط المتهمين ونقل الجثة إلى المشرحة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.