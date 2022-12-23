كابيتانو مصر.. عبد الستار صبرى يختار اسم مسعد نور لفريقه

عرضت اليوم الجمعة، ثانى حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، والذى أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "كابيتانو مصر".

واختار الكابتن عبد الستار صبرى فى "كابيتانو مصر" اسم الكابتن مسعد نور ليكون اسم فرقته، واختار الـ 18 لاعبا فى فريقه وهم:



يذكر أنه يتم إذاعة حلقات برنامج "كابيتانو مصر"، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة "ON".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج "كابيتانو مصر"، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.