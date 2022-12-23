الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كابيتانو مصر.. عبد الستار صبرى يختار اسم مسعد نور لفريقه

جريدة الدستور

عرضت اليوم الجمعة، ثانى حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، والذى أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "كابيتانو مصر".

واختار الكابتن عبد الستار صبرى فى "كابيتانو مصر" اسم الكابتن مسعد نور ليكون اسم فرقته، واختار الـ 18 لاعبا فى فريقه وهم:


يذكر أنه يتم إذاعة حلقات برنامج "كابيتانو مصر"، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة "ON".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج "كابيتانو مصر"، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

الهجرة في أسبوع| زيارة أبناء المصريين في كندا للعاصمة الإدارية.. ومشاركات محلية وإقليمية للسفيرة سها جندي

بالأسماء.. ضبط 10 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمنوفية

المستشار رضا شوكت يكشف حقيقة إعلان نتيجة انتخابات نادي القضاة

السياحة في أسبوع| رحلة توعوية لذوي الهمم.. واكتشاف 20 مقبرة أثرية بدمياط الجديدة

إقليم كردستان يُدين هجوم باريس ويوجه رسالة للجالية الكردية

عبد الواحد السيد: دورى تهدئة اللاعب وإعادة ثقته بذاته عند تقديم الأداء الضعيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة