كابيتانو مصر.. فريق سارة حسنين يحمل اسم الراحل محمد عبدالوهاب

انتهت منذ قليل، ثانى حلقات برنامج كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب فى كرة القدم، والذى أطلقته شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "كابيتانو مصر".

واختارت الكابتن سارة حسنين فى "كابيتانو مصر" اسم الكابتن محمد عبد الوهاب ليكون اسم فرقتها، واختارت الـ 18 لاعبا فى فريقها وهم:



يذكر أنه يتم إذاعة حلقات برنامج "كابيتانو مصر"، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة "ON".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج "كابيتانو مصر"، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.