«كابيتانو مصر».. اللجنة الفنية تقسم اللاعبين حسب مراكزهم لحسم الاختيار

استمر برنامج "كابيتانو مصر" في حلقته الثانية، والمُذاعه عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الجمعة، حيث كشف عن بداية اللحظات الحاسمة واختيار المدربين للاعبي كابيتانو.

وبدأ اليوتيوبر والمحلل الرياضي المصري عمرو نصوحي، الحلقة بالإشارة إلى المدربين، والمتسابقين، ومرحلة التقسيمة وهى المرحلة الأخيرة التي يختار فيها كل مدرب 18 لاعب لفريقه.

ومن جانبها قالت لينا الطهطاوى، مشاركة في "كابيتانو مصر": "أنا متحمسة لأن أعرف هؤلاء المتسابقين من سيختارون".

وأضافت ميرهان عمرو: "إن اللاعبون مستعدون للتسابق".

وفي ذات السياق أشار على تامر، متسابق، أن هناك توتر فى الاختيار، ولكن لكل متسابق لاعب يعشقه ويحبه.

أما المتسابق عمر إبراهيم، قال: “أنا معجب بكابتن سارة، وأكد المتسابق محمد سلمان أنه ليس متوترًا وأن لديه ثقة وأنه يحب جميع المدربين”.

"كابيتانو مصر"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.