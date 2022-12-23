كابيتانو مصر.. فريق محمود أبوالدهب يحمل اسم الكابتن الجوهرى

حمل فريق الكابتن محمود أبو الدهب فى برنامج "كابيتانو مصر" اسم الكابتن محمود الجوهرى، شيخ المدربين فى مصر والوطن العربى.

واستعرض البرنامج أبرز المعلومات عن الكابتن محمود الجوهرى، وهو المصرى الوحيد حتى الآن، الذى نجح فى قيادة منتخبنا القومى للتأهل للمونديال، وذلك فى نسخة 1990 بإيطاليا.

وتذاع حلقات برنامج "كابيتانو مصر"، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة "ON"، وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج "كابيتانو مصر"، والذى يعد أكبر برنامج فى الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.