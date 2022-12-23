الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بداية اللحظات الحاسمة واختيار المدربين للاعبي «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

استمر برنامج "كابيتانو مصر" في حلقته الثانية، والمذاعة عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الجمعة، حيث كشف عن بداية اللحظات الحاسمة واختيار المدربين للاعبي كابيتانو.

وفي مشهد درامي يقوم المدربون باختيار اللاعبين الموهوبين من بين 144 لاعباً موهوباً  على مستوى الجمهورية.

وخلال الحلقة ثارت مشاهد مثيرة بين المدربين في اختيار اللاعبين وخاصة بين الكابتن أحمد الكاس وسيد معوض وكابتن عبدالستار صبري.

حيث تم تقسيم اللاعبين لفريقين لرؤية أفضل العناصر في كل مركز من مراكز اللعب داخل أرضية الملعب.

"كابيتانو مصر" 

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم في الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة. 

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط في جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

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