«أخرج الصدقة لمن يستحقها».. قصة متسولة تجمع 5 آلاف جنيه يومياً

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن قصة متسولة تجمع 5 آلاف جنية يومياً.

وقال موافي خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علمًا"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن ظاهرة التسول انتشرت بصورة كبيرة في مصر مؤخرًا.

وأضاف أن الأشخاص المتسولين اتخذوا من التسول مهنة لهم، لأنها أسهل طريق لتحصيل الأموال، مؤكداً على ضرورة إخراج الصدقة لمن يستحقها، كما أن ربنا لا يقبل أن يوزع عباده أموالهم على المتسولين في الشارع.

وأشار إلى أن التسول مظهر غير حضاري ويؤثر على المظهر الخارجي للمجتمع، مطالباً الجهات المسؤولة بضرورة التدخل والحد من انتشار هذه الآفة داخل المجتمع.

وتابع:" وأن ذاهب لعملي في قصر العيني، وجدت سيدة تحمل طفلًا صغيرًا وتطلب المساعدة، وعندما عرضت عليها العمل ومساعدة زوجته في أعمال المنزل ردت قائلة ..هتديني في اليوم 5 آلاف جنيه في اليوم غير رمضان، ليعقب قائلًاَ: "لا دة أن هاجي اقف جنبك".