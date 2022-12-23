الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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متحدث الزراعة يكشف تفاصيل الآلية الجديدة للحوكمة والرقابة على منظومة الأسمدة

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عن تفاصيل الآلية الجديدة للحوكمة والرقابة على منظومة الأسمدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامي ضياء رشوان، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك آلية جديدة للحوكمة والرقابة علي منظومة الأسمدة لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقه.

وأكد على أهمية تفعيل دور الرقابة على الدعم المقدم للفلاح وضمان وصوله لمستحقيه، مشدداً على أهمية تفعيل دور كارت الفلاح والانتهاء من توزيعه على المزارعين.

وشدد على ضرورة استكمال منظومة استصدار الكروت الجديدة بحيث يصل الكارت إلى طالبه في غضون 15 يومًا على أقصى تقدير، موضحاً أن المنظومة الجديدة المقترحة لتفعيل الرقابة على الأسمدة لضمان وصول الأسمدة الداعمة للمزارعين، وتم عمل نموذج تطبيق تفاعلي للمنظومة للاطمئنان على آلية سير العمل في ضوء المنظومة الجديدة بشفافية تامة.

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