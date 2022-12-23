حميد الشاعري عن «الكينج»: «بارع في قراءة الحالة والتعبير عنها»

قال الفنان والملحن حميد الشاعري، إن محمد منير هو من غنى أول لحن له في حياته، وهو أقرب الأصدقاء إليه.

وأضاف “الشاعري” خلال لقائه ببرنامج “أنغام”، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه أنغام، أن أغنية الطريق هي أول أغنية لحنها الفنان حميد الشاعري، وغناها النجم محمد منير، وكانت كلمات عبدالرحيم منصور.

وتابع الفنان حميد الشاعري: "بعد عبدالحليم الله يرحمه، كنت بعشق منير، جمعتني به ذكريات جميلة جدا، وكنت بحبه أوي، وحبيته أكتر لما قابلته، حيث فوجئت بنفس الشخصية التي كنت أتخيلها وأنا في لندن".

وأردف:"منير قارئ جيد جدًا، كما أنه بارع في قراءة الحالة والتعبير عنها بشكل صحيح".

وأكد أن الفنان محمد منير كان محظوظ جدًا، حيث كان معه الأستاذ فؤاد حداد، وعبدالرحيم منصور، صلاح جاهين، كمال الطويل.

وأشار حميد الشاعري، إلى أنه تقابل مع كمال الطويل، معقبًا:"بموت فيه"، متابعاً:"ابنه زياد الطويل صديقنا وهو ملحن هايل لكن يحتاج إلى أن ينشط نفسه، لأنه كسول بعض الشئ".