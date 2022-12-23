الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«روح واحدة».. قصة مثيرة لأخوين توأم فى «كابيتانو مصر»

التوأم
التوأم

وقع اختيار الكابتن عبد الستار صبري، وسارة حسين على لاعبين توأم ليمثل كل لاعب في فريق منافس للآخر.

وقال أحد التوأم خلال لقائه في ثاني حلقات برنامج "كابيتانو مصر" والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الجمعة،: "حاجة صعبة أوي إني أسيب أخويا وأمشي أروح في حتة تانية".

ليعقب الآخر: "أول ما الكابتن سارة قالت أنا هاخد ده وكابتن عبد الستار قال أنا هاخد ده، مكنتش حاسس باللي أنا فيه". 

وقال كابتن عبد الستار صبري: أول ما شوفت اللاعب عجبني جداً، والصدفة إن كابتن سارة عجبها أخوه بالضبط.

وعقبت سارة حسين: "لاعب كويس وعنده مستقبل وبيلعب هاف رايت وقولت ده اللاعب اللي هيكون معايا، وبعد انهيار التوأم وافقت على ذهاب الاثنين مع كابتن عبد الستار صبري في فريقه".

وتابعت:" لما شوفت الاثنين بيبصوا لبعض اتعاطفت معاهم وحسيت بيهم لأن عندي كمان توأم".

وقال الأخوان: "فرحت لما كابتن سارة قالت خليه يروح مع أخيه". 

وتابع كابتن عبدالستار: "مينفعش يبقى حد معايا وحد مع سارة، مينفعش توأم روح واحدة واحد في حتة والثاني في حتة".

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