المستشار رضا شوكت يكشف حقيقة إعلان نتيجة انتخابات نادي القضاة

كشف المستشار محمد رضا شوكت، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادي القضاة، حقيقة الأخبار المتداولة حول الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس إدارة النادي.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الخبار عارية تمامًا عن الصحة، مُشيرلاًا إلى أن اللجان الفرعية تواصل أعمال فرز الصناديق، مؤكدًا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع التي أعلنت نتائج الانتخابات الكاذبة.

وأعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، مساء اليوم الجمعة، عن غلق باب التصويت والبدء في فرز الأصوات.

أكد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر والرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن العملية الانتخابية جرت في مناخ اتسم بالانضباط والمودة والألفة بين القضاة.