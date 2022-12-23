«كابيتانو مصر» وقصة الحب والوفاء مع عبد الله عيد الموهبة الناشئة

عُرضت الحلقة الثانية من برنامج كابيتانو مصر لحظات مؤثرة مع الموهبة الشابة عبدالله عيد من خلال تسجيله هدف في المباراة التي جرت أثناء الاختبارات وإخراجه صورة لوالده المتوفي وبكائه بشدة أثناء النظر للصورة.

الحلقة الثانية من برنامج كابيتانو مصر

وفي لفتة إنسانية احتضن الكابتن أحمد الكاس اللاعب الشاب عبد الله عيد وسأله عن قصته وطمأنه بأنه سيكون لاعبًا مميزًا كما كان يحب والده أن يراه وبدأ الشاب الصغير والموهبة الجديدة والقادمة في حكاية قصته وأن والده توفى قبل أن يكون لاعبًا وأن شقيقه الأكبر هو من اهتم به ويسير على خطى والده وأنه يعتبره والده حاليًا، مؤكدًا أنه سيسير في خطاه حتى يصبح كابيتانو مصر.

وحول البرنامج قال الإعلامي عبدالله غلوش المشرف على محتوى البرنامج، “كل خميس وجمعة اظبط الـalarm بتاعك على الساعه 9، افتح قناة أون وشوف كابيتانو مصر واعتبره برنامجك ومشروعك لأنه كده فعلًا.. المهم في الآخر أن البرنامج ده يحقق الهدف بتاعه وهو أننا نشوف قريب جدًا منتخب مصري قوي يفرحنا كده زي ما منتخب المغرب فرحنا في المونديال الأخير”.

وتابع: “150 موهبة مش مقيدين في أندية ولا مراكز شباب كانوا بيلعبوا في الشارع بعضهم مكنش قادر على ثمن استمارة الاختبارات في الأندية وبعضهم راح اختبر في اكتر من نادي واترفضوا لأسباب كتيرة مفيش داعي لذكرها، إنتم عارفينها كويس وحصلت مع كتير مننا، 150 موهبة تم تصفيتهم من بين 50 ألف ولد اتقدموا للاختبارات، 150 حلما لـ150 عائلة من 22 محافظة هتعيش تجربتهم على مدار 3 شهور هتضحك وتعيط معاهم، هاتدخل بيوتهم وتعرف ظروفهم وترتبط بيهم وبعاداتهم وثقافاتهم وتشوفهم وهما بيتطوروا قصاد عينك مش بس في الكورة ولكن في كل حاجه تخص حياتهم وسلوكهم وطريقة تعاملهم مع أصحابهم ومع المدربين ومع الناس عمومًا عن طريق فريق كبير من الخبراء في علم النفس والاجتماع والتغذية والبروتوكول".