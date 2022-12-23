الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بسام مولودي لـ«القاهرة الإخبارية»: نريد قائد لكل اللبنانيين نطمئن له

بسام مولودي
بسام مولودي

قال بسام مولودي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، إن الشعب اللبناني عانى كثيرًا من السياسة والسياسيين والطبقة السياسية ككل، معبراً:" لا نتهم الكل بالفساد ولا الإفساد، وإنما ينبغي أن يتوافر في لبنان قيادة سياسية حكيمة".

زعيم لكل اللبنانيين 

وأكد بسام مولودي، خلال لقائه ببرنامج "ثم ماذا حدث" مع الإعلامي جمال عنايت، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يريد أن يكون على رأس لبنان قائد لكل لبنان، ولكل اللبنانيين وليس بالضرورة أن يكون زعيماً لفئة، ولا يجب أن يكون زعيماً لأكثرية أو أقلية بمواجهة الشعب اللبناني.

الأزمة اللبنانية الغير مسبوقة

وتابع أن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل ولا يستطيع أن يكرر تجارب سابقة، ولا يستطيع أن يمد في زمن الأزمة، قائلاً: "وصلنا لانهيار اقتصادي غير مسبوق، وتدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، ولا شك أننا بحاجة لقيادة استثنائية بالسياسة، وقيادة تحمي القضاء وتكمل مسيرة حماية الجيش، وحماية القوى الأمنية، وأن تكون قيادة سياسية يطمئن إليها كل اللبنانيين وليس بعضهم فقط".

بسام مولودي القاهرة الإخبارية معاناة الشعب اللبناني وزير داخلية لبنان قناة القاهرة الإخبارية

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