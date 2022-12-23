الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سيد معوض: «كابيتانو مصر» قرب حلم المواهب فى المناطق البعيدة

سيد معوض
سيد معوض

كشف الكابتن سيد معوض، نجم منتخب مصر السابق، عن كيفية رؤية اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر".

وقال خلال لقائه في ثاني حلقات برنامج "كابيتانو مصر" والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الجمعة، "في الاختبارات في أكثر من لعيب عجبني اسمه فهد من جنوب سيناء ولما حكى ليا قصة اختياره من البرنامج شوفت "كابيتانو مصر" نفسه يعني أهم مكسب فيه أنك تدي فرص للولاد في المناطق البعيدة دي، ده حلم بالنسبة له كان بعيد وأنت بتقرب له الحلم ده".

وتابع: "وأكيد قبل البرنامج مكنش هيفكر يروح الاختبارات دي لأن المكان بعيد جدًا".

"كابيتانو مصر" 

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية لا سيما في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج "كابيتانو مصر" فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة. 

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

مواد متعلقة

مصر تفتح باب الأمل لكل مرضى فشل التنفس بأول زراعة رئة من متبرعين أحياء

«ندى زين الدين».. باحثة مصرية تحارب النمل الأبيض وتنتصر عليه

«إسراء» من الصعيد تُسمع القرآن كاملا فى 8 ساعات بدون خطأ

«لافتة إنسانية».. «هبة» توزع الشوكولاتة مقابل ضحكة صافية

كاتب صحفى: الجانب الإنسانى أبرز اهتمامات الرئيس السيسى

«لاوقت للراحة».. الرئيس السيسى يحرص على الاستماع لأبناء الشعب المصرى بصفة مستمرة

«حياة كريمة» تنظم ندوة بجامعة الإسكندرية لتعزيز جهود العمل التطوعى

«كلنا واحد».. وزارة الداخلية توزع مساعدات على المواطنين الأشد احتياجًا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

مُطالبًا بمحاكمة أسامة هيكل.. الباز: «تحالف الجهل سبب الكثير من الأزمات»

أول تعليق لـ«ماكرون» على حادث إطلاق النيران بوسط باريس

ضبط 22 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

منخفض جوى وأمطار متفاوتة.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع وموقف الأمطار

مع بدء الحلقة الثانية من «كابيتانو مصر».. المشرف على المحتوى يكشف مفاجآت

محافظ دمياط تتابع جهود سحب تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة