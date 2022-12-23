سيد معوض: «كابيتانو مصر» قرب حلم المواهب فى المناطق البعيدة

كشف الكابتن سيد معوض، نجم منتخب مصر السابق، عن كيفية رؤية اختيار اللاعبين في برنامج "كابيتانو مصر".

وقال خلال لقائه في ثاني حلقات برنامج "كابيتانو مصر" والمُذاع عبر فضائية "ON"، مساء اليوم الجمعة، "في الاختبارات في أكثر من لعيب عجبني اسمه فهد من جنوب سيناء ولما حكى ليا قصة اختياره من البرنامج شوفت "كابيتانو مصر" نفسه يعني أهم مكسب فيه أنك تدي فرص للولاد في المناطق البعيدة دي، ده حلم بالنسبة له كان بعيد وأنت بتقرب له الحلم ده".

وتابع: "وأكيد قبل البرنامج مكنش هيفكر يروح الاختبارات دي لأن المكان بعيد جدًا".

"كابيتانو مصر"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية لا سيما في ظل الدعم اللا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج "كابيتانو مصر" فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن "كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذي تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم الشباب للعب في أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.