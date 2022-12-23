الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هل يمكن الربط بين اليمين المتطرف في أوروبا وما يحدث في باريس؟

باريس
باريس

أوضحت الدكتورة سيرين جريزي، الباحثة في العلاقات الدولية، إن الجاني في حادثة باريس كان متهم وأطبق سراحه قبل حوالي أسبوع في الثاني عشر من شهر ديسمبر، بتهم وجهت له بين 2016 و2019 و2021م. 

وأضافت جريزي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه بالرغم من ذلك أخرج المتهم تحت الرقابة الإلكترونية، لافتة إلى أن الشخص ذاته قام بالتوجه نحو مكان للاجئين بسيف، وجرح وضرب، ومن ثم خرج يرتع في الشارع.

وأوضحت أنها ليست حالة منفردة في فرنسا، لافتة إلى أن هناك حالات كثيرة جدًا، حيث يوجد عنف جسدي ولفظي، وكذلك يوجد عنف في التعامل والاختيار، في التوظيف وكذلك في التدريس.

وأشارت إلى أنه بعد ما حدث اليوم، فإن هناك مجموعة من المسؤولين، من جهات حكومية معروفين، قالوا بأن اليمين المتطرف قد تكون له يد في ذلك، لافتة إلى أن هذا التشجييش الداخلي، والحماس الذي يضعه اليمن، حيث أن الأشخاص لا تتساوى، هناك أشخاص ضعيفة، وهناك أشخاص يشعرون بالتهويش، وأشخاص يشعرون بأن الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية يسرقون قوت يومهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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