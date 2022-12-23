الداخلية يحوّل تأخره إلى فوز مثير على بيراميدز في الدوري

حوّل فريق الداخلية تأخره أمام بيراميدز بهدف إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فاخري لاكاي لصالح فريق بيراميدز في الدقيقة 57 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن رشيد أحمد من تسجيل هدفين في الدقيقتين 74 و78 لصالح فريق الداخلية.

ارتفع رصيد فريق الداخلية عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد بيراميدز عند 17 نقطة في المركز الخامس.

أحداث المباراة

تمريرات قصيرة بين لاعبي بيراميدز في وسط الملعب في محاولة لاختراق دفاع المنافس دون جدوى.

في الدقيقة 18 كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الداخلية أمسكها أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز بنجاح.

تصويبة من فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 42 تمريرة رائعة من مصطفى فتحي إلى إسلام عيسى الذي حاول مراوغة حارس مرمى الداخلية يمين منطقة الجزاء لكن أبعدها الحارس، ومن ثم أرسلت عرضية من الطرف الأيمن قابلها بتسديدة مرت بحوار المرمى الخالي من حارسه.

مع بداية الشوط الثاني استهل فريق الداخلية محاولاته بتصويبة من سمير فكري من داخل منطقة الجزاء لصالح الداخلية لكن وصلت سهلة إلى حارس المرمى.

تمريرة من مصطفى فوزي إلى سمير فكري الذي كاد أن ينفرد بالمرمى لكنه قرر التسديد من على حدود منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم الأيمن.

سجل فريق بيراميدز بعد كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز عن طريق مصطفى فتحي ليقابلها فاخري لاكاي بتسديدة داخل الشباك.

هدف التعادل، كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الداخلية عن طريق سمير فكري لتصل إلى رشيد أحمد الذي استلم الكرة وسدد الكرة داخل الشباك.

وبعد دقائق سجل فريق الداخلية الهدف الثاني بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الداخلية عن طريق سمير فكري شتتها أسامة جلال لتصل إلى رشيد أحمد الذي استلم الكرة بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك.

