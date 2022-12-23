الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 22 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

مستلزمات طبية
مستلزمات طبية

نجح ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في ضبط  22 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن لمستلزمات طب الأسنان بدون ترخيص بالقاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مالك مخزن لمستلزمات طب الأسنان "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وبحوزته 22 ألف عبوة مستلزمات طبية "حشو أسنان- قفازات طبية- سائل تنظيف أسنان" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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