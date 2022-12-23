«إسراء» من الصعيد تُسمع القرآن كاملا في 8 ساعات بدون خطأ

كشفت إسراء عماد الدين محمد علي، من محافظة قنا من فرشوط، عن كيفية إتمامها تسميع القرآن في جلسة واحدة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إنها استمرت 8 ساعات في تسميع القرآن مع استراحة وقت الغداء والصلوات.

وتابعت: "حلمي يتحقق في 8 ساعات بتسميع القرآن كاملاً دون خطأ واحد، بورد من الشيخ المحفظ، مع خطة لختمة القرآن الكريم كاملاً، وبدأت في الخطة من مستوى 3 أجزاء".

وأكملت: "كنت براجع 3 أجزاء يومياً وبعدين استمريت حتى وصلت لختمة القرآن الكريم في 8 ساعات، والخير في أمتي إلى يوم الدين".

