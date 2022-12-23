الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق ورشة أحذية فى باب الشعرية

جريدة الدستور

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل ورشة أحذية  في أحد العقارات السكنية بمنطقة باب الشعرية، دون وقوع أى إصابات. 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة أحذية بأحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط حريق باب الشعرية لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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