الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة شاب عثر عليها فى مياه نهر النيل بالقاهرة

جريدة الدستور

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليها في مياه نهر النيل بمنطقة قصر النيل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب الغريق لسماع أقوالها حول الواقعة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدًا لتفريغها، كما طلبت النيابة العامة أخذ عينة من الشاب الغريق وإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات والمواد الكحولية من عدمه.

تلقي مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغًا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة.

وبالفحص تبين أنها جثة شاب يدعى «محمد.ر.س»، في العقد الثالث من العمر، كما تبين من خلال الفحص أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

سقوط السوق السوداء.. خبراء: رفع الفائدة يحد من التضخم وارتفاع الأسعار

مصرع صحفى وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بطريق «بورسعيد ـ المنزلة»

البحث عن 1000 محمد صلاح.. «المتحدة» تبهر الجمهور بأولى حلقات «اكتشاف مواهب الكرة»

الانتهاء من زراعة 235 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

موجة طقس سيئ تضرب المحافظات.. وفرق الطوارئ تستعد للمواجهة

انتشال جثة شاب عثر عليها فى مياه نهر النيل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة