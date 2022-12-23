مراسل القاهرة الإخبارية يكشف آخر تطورات الاشتباكات في باريس بين الشرطة والمتظاهرين

كشف خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، آخر تطورات الاشتباكات في باريس بين الشرطة والمتظاهرين، قائلًا: "إنه كان يوجد تصريح منذ قليل لوزير الداخلية الفرنسي، أدان خلاله الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 3 من الأفراد، وهناك حالتان منهم حالة خطرة في المستشفى، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء للمرضى".

وأضاف شقير خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن وزير الداخلية قبل أن يحيي قوات الشرطة، تحدث عن العملية الأمنية التي سيتم توفيرها في فترة الأعياد، لجميع الفرنسيين بما فيهم الجالية الكردية، وقدم التعازي للجالية الكردية".

وأوضح أن هذا الحادث تشهده كثيرًا العاصمة الفرنسية باريس، لافتاً إلى أن هناك تخوف بصورة أو بأخرى، وهناك نوع من أنواع الغضب من الجالية الكردية، ولكن كل المحللين أكدوا أن هذا الحادث، كما أكد وزير الداخلية أنه حادث منفرد، قام به رجل مسن في التقاعد وهو رجل معروف لدى السلطات الفرنسية الجنائية أن له قضيتان، وهو ليس معروف بما يسمى ملف الإرهاب وهو ليس له انتماءات حتى هذه اللحظة حتى لليمين المتطرف ولفكر اليمين المتطرف، والساعات القليلة القادمة هي التي ستحدد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق من خلال شرطة مكافحة الإرهاب، أم سيبقى الموضوع جنائيًا؟"