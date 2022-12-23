الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف آخر تطورات الاشتباكات في باريس بين الشرطة والمتظاهرين

الاشتباكات في باريس
الاشتباكات في باريس

كشف خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، آخر تطورات الاشتباكات في باريس بين الشرطة والمتظاهرين، قائلًا: "إنه كان يوجد تصريح منذ قليل لوزير الداخلية الفرنسي، أدان خلاله الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 3 من الأفراد، وهناك حالتان منهم حالة خطرة في المستشفى، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء للمرضى".

وأضاف شقير خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن وزير الداخلية قبل أن يحيي قوات الشرطة، تحدث عن العملية الأمنية التي سيتم توفيرها في فترة الأعياد، لجميع الفرنسيين بما فيهم الجالية الكردية، وقدم التعازي للجالية الكردية".

وأوضح أن هذا الحادث تشهده كثيرًا العاصمة الفرنسية باريس، لافتاً إلى أن هناك تخوف بصورة أو بأخرى، وهناك نوع من أنواع الغضب من الجالية الكردية، ولكن كل المحللين أكدوا أن هذا الحادث، كما أكد وزير الداخلية أنه حادث منفرد، قام به رجل مسن في التقاعد وهو رجل معروف لدى السلطات الفرنسية الجنائية أن له قضيتان، وهو ليس معروف بما يسمى ملف الإرهاب وهو ليس له انتماءات حتى هذه اللحظة حتى لليمين المتطرف ولفكر اليمين المتطرف، والساعات القليلة القادمة هي التي ستحدد ما إذا كان سيتم فتح تحقيق من خلال شرطة مكافحة الإرهاب، أم سيبقى الموضوع جنائيًا؟"

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

سقوط السوق السوداء.. خبراء: رفع الفائدة يحد من التضخم وارتفاع الأسعار

مصرع صحفى وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بطريق «بورسعيد ـ المنزلة»

البحث عن 1000 محمد صلاح.. «المتحدة» تبهر الجمهور بأولى حلقات «اكتشاف مواهب الكرة»

الانتهاء من زراعة 235 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

موجة طقس سيئ تضرب المحافظات.. وفرق الطوارئ تستعد للمواجهة

انتشال جثة شاب عثر عليها فى مياه نهر النيل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة