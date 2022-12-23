الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصطفى بكرى يسخر من إدانة أمريكا قرار طالبان بمنع تعليم النساء

مصطفى بكري
مصطفى بكري

تعجب الإعلامي مصطفى بكري، من إدانة مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، لقرار طالبان بمنع النساء من الالتحاق من الجامعة، قائلأ: "بأفكر أمريكا إنها كانت السند الأساسي لحركة طالبان للوصول إلى السلطة، أمريكا ساندت طالبان، والآن لا مكان للنساء تحت حكم طالبان".

ولفت بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، منع طالبان النساء من التعليم، هو العنوان الأبرز لكل وسائل الإعلام العالمية، مشيرًا إلى أنه منذ عودة طالبان للحكم وهي تسعى للسيطرة والهيمنة واتخاذ قرارات النشاز.

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وأشار إلى أن مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعا لاتخاذ إجراءات تضمن حق الفتيات الكامل في التعليم، وأكد أن الإسلام جاء ليحرِّر المرأة من عادات جاهلية انتقصت من حقوقها، وتعاملت معها باعتبارها إنسانًا غير كامل مسلوب الإرادة والحقوق، ودعا إلى ضرورة العمل على ضمان حق الفتيات في التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهنَّ التي كفلها الإسلام.

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