موجة طقس سيئ تضرب المحافظات.. وفرق الطوارئ تستعد للمواجهة

تشهد عدة محافظات موجة من الطقس السيئ، يتخللها هبوب رياح وسقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية والدلتا.

وكثفت أجهزة الحكم المحلى استعداداتها عبر رفع جاهزية فرق الطوارئ والمعدات، لمواجهة أى طارئ قد تسببه هذه الحالة من التقلبات الجوية.

وتعرضت محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة الساحلية استمرارًا لموجة الطقس السيئ التى تشهدها عروس البحر المتوسط على مدار ٣ أيام متتالية، بالتزامن مع نوّة «الفيضة الصغرى».

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ، والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

ونشرت شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع الأحياء، سيارات شفط فى الشوارع والطرق والأنفاق، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وضمان استمرار حركة المرور.

وشهدت محافظة دمياط هطول أمطار متقطعة على شوارع المحافظة، ما تسبب فى غرق بعض الشوارع وتعطيل حركة السير نسبيًا فى المدن والقرى، مع إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار، علاوة على تسبب موجة الأمطار فى توقف حركة الصيد مؤقتًا فى بوغاز «عزبة البرج»، الذى يضم ثلثى أسطول الصيد المصرى.

ورغم التقلبات الجوية التى تعرضت لها محافظة دمياط، لم يغلق ميناء دمياط البوغاز، واستمر فى استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، صادر عن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط.

وشهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار متوسطة، وأعلنت الأجهزة التنفيذية فى ديوان عام محافظة مطروح، عن حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أى تداعيات، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار ٢٤ ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، لتلقى شكاوى المواطنين وتسريع حلها.

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى رفع وإزالة تراكمات المياه فى الشوارع والطرق الفرعية والطريق الدولى الساحلى، والتعامل الفورى مع كل تداعيات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة.

وتعرضت محافظة الدقهلية لحالة من الطقس السيئ المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، ما نتجت عنه إصابة ١٦ فى انقلاب سيارة «مينى باص» على طريق «المنصورة- جمصة».