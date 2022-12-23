غدًا.. نقيب المهندسين يبحث قرار ضبط منظومة التعليم الهندسي

يعقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، غدا السبت، اجتماعا لبحث عدد من الملفات أبرزها قضية التعليم الهندسي.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع خلافا معتادا بين النقيب من طرف وأغلبية أعضاء المجلس الأعلى للنقابة وعلى رأسهم الأمين العام من طرف آخر.

وقال النبراوي، إنه سوف يقدم للمجلس الأعلى في جلسته غدا، مشروع قرار يطوي عدة بنود بهدف العمل على إصلاح منظومة التعليم الهندسي في مصر، ومواجهة المعاهد غير المرخصة أو غير المعتمدة.

ووفق نقيب المهندسين، فإن مشروع قراره ينص على عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد، كما يتضمن عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات)، وكذلك عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/2023 إلا في حدود عدد 25 ألف خريج.

وأوضح نقيب المهندسين، أن مشروع قراره يأتي بعد الحوار المتواصل مع كافة الأطراف المهتمة بقضية التعليم الهندسي وما آل إليه من أوضاع متدهورة، ورغبة في إعادة مهنة الهندسة إلى مكانتها اللائقة

ونص مشروع القرار المقترح من نقيب المهندسين على الآتي:

- عدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك اعتبار من 31/12/2023.

- عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) باستثناء الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة من الجهة الحكومية المختصة وذلك اعتبار من 1/7/2023.

- عدم قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية بمختلف الجامعات ابتداء من الدفعات الملتحقة بها للعام الدراسي 2022/2023 إلا في حدود عدد 25 ألف خريج وذلك اعتبار من 1/1/2027.