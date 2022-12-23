القبض على المتهم بطعن صاحب محل بالدقهلية.. والتحريات: «خلافات جيرة»

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على صاحب محل دواجن بالدقهلية بتهمة الاعتداء على صاحب ملابس بسبب خلافات الجيرة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بلاغ تلقته أجهزة الأمن بالدقهلية من مركز شرطة منية النصر، بوصول صاحب محل ملابس مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح طعني نافذ، وبسؤاله ادعى اعتداء أحد الأشخاص عليه وطعنه بسلاح أبيض، قبل أن يلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة.

وبالانتقال والفحص وبسؤال خاله "جزار"، مقيم بدائرة المركز، اتهم صاحب محل لبيع الدواجن، مقيم بدائرة المركز بالتعدي على نجل شقيقته بالضرب، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وإحداث إصابته التي أودت بحياته، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة في العمل.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.