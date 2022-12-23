الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفى: الجانب الإنسانى أبرز اهتمامات الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة المصور، على الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية في تصحيح مسار العلاقات بين الدولة والمواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن الجانب الإنساني أبرز اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن الجانب الإنساني هو العنوان الأهم لكل لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المواطنين، موضحًا أن الرئيس السيسي يحرص على متابعة الموقف الخاص بمخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعي الحالي.

وأشار إلى أن الرئيس يحرص على متابعة موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.

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