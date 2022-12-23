القبض على بطل فيديو غرف الحجز بأقسام الشرطة على «التيك توك»

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات مقاطع فيديو تمثيلية تم تداولها عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن ظهور أحد الأشخاص وبصحبته آخرين داخل غرفة تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقاطع فيديو تمثيلية تم تداولها عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن ظهور "أحد الأشخاص- مقيم بالإسكندرية" وبصحبته آخرين داخل غرفة تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة.

بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بتلك المقاطع المشار إليها قام بتمثيلها بمشاركة شخصين داخل إحدى القاعات المخصصة لتعليم الرقص الاستعراضي بمحافظة الإسكندرية وبثها عبر تطبيق "تيك توك" لإيهام متابعيه بأنها تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة لزيادة نسب المشاهدة لتحقيق المكاسب المادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.