الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

8 مصابين إثر حادث سير فى العمرانية

جريدة الدستور

أُصيب 8 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة "توك توك" أسفل كوبري العمرانية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًَا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين شارع صلاح سالم أسفل كوبري العمرانية، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وتبيّن تصادم سيارة ميكروباص مع مركبة "توك توك" اتجاه مستشفى أم المصريين، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

وتم رفع آثار الحادث وعودة حركة السيارات لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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