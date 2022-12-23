نبحث عن «محمد صلاح» جديد.. المشاركون ببرنامج «كابيتانو مصر» يتحدثون عن آمالهم

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أمس الخميس، بعد إذاعة أولى حلقات برنامج "كابيتانو مصر"، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تحفيز اللاعبين المشاركين في أكبر مشروع قومي لاكتشاف مواهب كرة القدم.

وجاءت إذاعة أولى حلقات البرنامج على هامش الانتهاء من اختبارات الناشئين من كافة محافظات الجمهورية، وتعيين عدد من نجوم مصر السابقين كمدربين لفرق كرة القدم التابعة للمشروع، والذي استهدف بشكل خاص مواليد عام 2008، بشرط أن يكون المتقدم غير مقيد أو مسجل بأي هيئة رياضية، وذلك بهدف اكتشاف أكبر قدر من المواهب التي تستحق التواجد داخل الأندية المصرية لكرة القدم.



"الدستور" تواصلت مع الأشخاص المعنيين بمشروع "كابيتانو مصر"، للحديث عن خططهم القادمة لمتابعة فعاليات اكتشاف مواهب كرة القدم، وكواليس اختيار قرابة 150 لاعبًا فقط في التصفيات الأخيرة من ضمن أكثر من 50 ألف ناشئ تقدموا للاشتراك بالبرنامج.



نستخدم أحدث الأجهزة العالمية

من جانبه، أوضح سيد معوض، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن برنامج "كابيتانو مصر" شهد نجاحًا فريدًا من نوعه فور إطلاقه، كونه استهدف بشكل خاص المناطق البعيدة التي تفتقر للتواصل مع النوادي الرياضية، واكتشاف المواهب من داخل الأعماق، لإعطائهم فرصة حقيقية في الكشف عن ما يتميزون به في مجال كرة القدم.

وأكد أيضًا أن البرنامج يستخدم أحدث الأجهزة العالمية في تدريب وتأهيل المواهب الصغيرة، والتي يتم استخدامها أيضًا في الدوريات الأوروبية الكبرى، كونها تساعد بشكل كبير في إضافة كافة المؤهلات التي يحتاجها لاعب كرة القدم في سن صغير.



وأضاف: "جميع الاختبارات ببرنامج كابيتانو مصر مجانية، وذلك ما أعطى الفرصة لآلاف الصغار في التقدم للمشاركة بالمشروع، كما أعطى فرصة ثمينة للقائمين على المشروع باكتشاف أكبر قدر من المواهب النادرة في مجال كرة القدم في مصر".

واختتم: "البرنامج يؤكد بشكل قوي على مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة في مصر، واعتقد أن المشروع سيستمر طويلًا ويحقق نجاحات لا مثيل لها، في الوقت الذي تبحث فيه المواهب الحقيقية عن فرصة لإطلاق إبداعاتهم".

طموحنا لن يتوقف عند الأندية المصرية فقط

قال عمر خالد، أحد اللاعبين الناشئين الذي قُيدوا مؤخرًا ببرنامج "كابيتانو مصر"، من بين مئات المشاركين في المسابقة داخل محافظة أسيوط، إنه شعر بالتحفيز الكبير بعد زيارة الرئيس السيسي لنادي شربين الرياضي، واهتمامه الملحوظ بالمواهب الشابة في مصر، وأيضًا توجيه النصائح القيمة لهم من أجل السير في طريق احتراف كرة القدم.

وأضاف لاعب مواليد 2008، أن اختيار اللاعبين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من مسابقة برنامج "كابيتانو" شهد نزاهة كبيرة في التقييم، والذي اعتمد في البداية على الخضوع للكشوفات الطبية التي تؤكد مدى خلو اللاعب من أي أمراض مزمنة، ثم إجراء بعض الاختبارات الخاصة بمهارات كرة القدم الفردية والجماعية، واللياقة البدنية أيضًا.

أشار عمر في ختام حديثه إلى أحلام اللاعبين الصغار التابعين لمشروع "كابيتانو مصر، والتي لن تتوقف عند الالتحاق بالأندية المصرية فقط، بل تصل إلى الأندية الأوروبية، وتكرار الإنجازات التي اعتاد الشعب المصري عليها من قبل محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

نبحث عن "صلاح" جديد

أوضح الكابتن إسلام عبد الغفار، عضو اللجنة الفنية بالمشروع، أن الحلقة الأولى من برنامج كابيتانو مصر شهدت تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور، وذاع صيتها في الدول العربية أيضًا، ما جعل الحماس يزداد لدى العاملين بالبرنامج، من أجل تقديم أفضل صورة ممكنة عن كرة القدم في مصر.

قال "عبد الغفار" إن دوره في مشروع "كابيتانو مصر" هو اكتشاف اللاعبين، الذين تجاوز عددهم الـ 1300 لاعب في النادي الخاص به فقط داخل محافظة الغربية، وتم تصفيتهم جميعًا إلى حوالي 30 لاعبًا، وكان التأهل للمرحلة النهائية من نصيب 15 لاعبًا فقط، تم تجميع أسمائهم وبياناتهم للتواصل معهم وإبلاغهم بموعد الاختبار النهائي، وذلك بحضور عدد هائل من الأجيال الصغيرة المحبة لكرة القدم في مصر.

استكمل عضو اللجنة الفنية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق مشروع "كابيتانو مصر" هو إعداد وتأهيل اللاعبين الناشئين من مواليد 2008 للمشاركة في الأوليمبياد بعد 5 سنوات، وبالفعل نجح المشروع حتى وقتنا هذا في اختيار عدد كبير من اللاعبين الموهوبين.

واختتم "عبد الغفار": "عملية انتقاء اللاعبين كانت تتم بحيادية كاملة، بإشراف كامل من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ولا ننسى إطلاقًا دور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم كافة التسهيلات لإطلاق أكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة في مصر، وذلك من أجل اكتشاف محمد صلاح جديد يشرف الكرة المصرية والعربية أمام العالم".