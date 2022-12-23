«لاوقت للراحة».. الرئيس السيسى يحرص على الاستماع لأبناء الشعب المصرى بصفة مستمرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع لأبناء الشعب المصري بصفة مستمرة تحت عنوان "لا وقت للراحة".

ونقل التقرير حرص الرئيس السيسي على الاستماع لأبناء الشعب المصري بصفة مستمرة، حتى في يوم الجمعة الراحة الأسبوعية الرسمية للشعب المصري.

وبث التقرير حديث الرئيس السيسي مع أحد المواطنين في أحد اللقاءات الميداينة للرئيس في الشارع المصري، وحرص على الاطمئنان على أحوال الشعب وتوافر السلع الاستراتيجية فضلاً عن تفقده لأحوال المواطنين الاكثر احتياجا.