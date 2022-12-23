«حياة كريمة» تنظم ندوة بجامعة الإسكندرية لتعزيز جهود العمل التطوعى

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن تنظيم "حياة كريمة" ندوة بجامعة الإسكندرية لتعزيز جهود العمل التطوعي بين الشباب، وذلك استمرارًا لفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في التعريف بالجهود التنموية التي تقوم بها الدولة على مدار السنوات السابقة.

وقال التقرير إن ذلك يأتي فى ضوء مشاركة جامعة الإسكندرية في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار التقرير إلى أهمية تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة المختلفة، وتعزيز قيم الانتماء لديهم والمشاركة المجتمعية والعمل التطوعي للارتقاء بالقرى والمناطق التي تحتاج إلى خدمات وجهود شبابها.

وأوضح الأهداف الأساسية للمبادرة والأماكن الموجهة إليها والإنجازات التي قامت بها المبادرة، وسبل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لهذه المبادرة والتي يقوم بها الشباب لخدمة وطننا الحبيب مصر، كما أكد على أهمية مشاركة طلاب الجامعات في العمل التطوعي.