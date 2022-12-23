اليوم.. آخر أيام تساعية عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول آخر أيام تساعية عيد الميلاد المجيد.

وقالت الكنيسة في صلوات آخر أيام هذه التساعية: أيُّها الغنيُّ بطبيعتهِ، الَّذي أحببتَ فقرَ بشريتنا لما صرتَ إنساناً مثلنا، لأنَّكَ معَ كونكَ سليلَ الملوكِ ووريثَ داود الجليلَ، اكتفيتَ من ثروتهِ الملوكيَّةِ بمغارةٍ ومذودٍ حقير، نسألكَ بحقِّ ميلادكَ الطاهر وبشفاعةِ والدتكَ والقديس يوسف صفيِّكَ أنْ تمنحنا محبَّةَ الفقرِ الإختياري، وتجعلنا نكتفي بما هوَ ضروري لقيامِ حياتنا فقط، مبتعدينَ عن البذخِ وحبِّ سعةِ العيشِ جميعَ أيَّامِ حياتنا، آمين.

بينما جاءت العظة الاحتفالية كالآتي: أنا لم أُقنِعْ من يسمعني اليوم، غير أنّني قد أُقنِعُه غدًا، أو ربّما بعد يومين أو ثلاثة أو بعد زمن، فالصّياد الذي رمى شباكه بدون جدوى في البحر يومًا كاملاً، يصطادُ أحيانًا في المساء السّمكة التي لم يتمكّن من صيدها طوال النهار، والمزارع لا يتوقّف عن حراثة أرضه حتّى لو لم تأتِ حصادًا جيّدًا لسنواتٍ عديدة. لكن في النهاية، غالبًا ما تُصلِح سنةُ حصادٍ واحدةٍ، كلّ الخسائر السابقة.

لا يَطلبُ الله منّا أن نَنجحَ، بل أن نَعملَ؛ وسيُكافأ عملنا حتّى لو لم يُصغِ إلينا أحد، كان الرّب يسوع المسيح يعلمُ بأنّ يهوذا لن يتوبَ ولكنّه بقيَ حتّى النهاية يحاول أن يُهديه، مُؤنِّبًا إيّاه على خطيئته بعبارات مؤثّرة: "يا صديقي، افعَلْ ما جِئتَ له" إذًا، إن كان الرّب يسوع المسيح، وهو مثال الرُّعاة، قد عَملَ حتّى النهاية على إهداء إنسان ميؤوس منه، فماذا يجب أن نعملَ بدورنا من أجل أولئك الذين يفترض بنا ألاّ نفقد الأمل من احتمال توبتهم؟.