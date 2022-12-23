أدار الكنيسة من القاهرة بدلًا من الإسكندرية.. تعرف على أهم أعمال البابا خرستوذولس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة البابا خرستوذولس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه أهم أعماله هي: