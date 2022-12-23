الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أدار الكنيسة من القاهرة بدلًا من الإسكندرية.. تعرف على أهم أعمال البابا خرستوذولس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  بذكرى نياحة البابا خرستوذولس.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه أهم أعماله هي:

  • تشييد عدة كنائس في الإسكندرية والأقاليم ورسامته الكثير من الأساقفة والكهنة والشمامسة، وأعلن أن لا حق لهؤلاء في أموال الكنيسة إلا في حدود المسموح به.
  • حارب السيمونية التي كانت قد انتشرت بشكل ملفت للنظر منذ عهد سابق.
  • قام برحلات رعوية تَفَقَّد فيها تطبيق الإكليروس لقوانين الكنيسة وقوانين المجامع المقدسة، وعاقب الخارجين على النظم.
  • في أول زيارة له إلى القاهرة رأى اتخاذها مقر للرياسة بدلًا من الإسكندرية، لأن وجود الحكام المدنيين فيها، واضطراره للتشاور معهم في شتى المناسبات بوصفه المسؤول الأول عن الأقباط جعل وجوده في الإسكندرية أمرًا صعبًا، ورأى أن يجعل من كنيسة المعلقة مقره المختار.
  • وضع قوانين طقسية بدأ بإصدارها في أول أغسطس 1048 بعد أقل من سنتين من رسامته، أولها خاص بطقس المعمودية، وأخرى خاصة بالعبادة وخشوع المؤمنين في دخول الكنيسة، وطاعة الزوجات لأزواجهم، والصوم الأربعين وأسبوع الآلام وطقس الخماسين وصوم الرسل وصوم يومي الأربعاء والجمعة وصوم الميلاد وعيد الغطاس.
  • منع إضافة أي شيء إلى القربان لأن كان قد تسرب من الأرض وضع ملح في القربان المقدس.
  • أبطل عادة الاحتفاظ بقربان أحد الشعانين إلى قداس خميس العهد.
  • سعى إلى زيادة العلاقة بين كنيسة الإسكندرية وكنيسة أنطاكية وافق على أن يذكر كل بطريرك الآخر في قداسه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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