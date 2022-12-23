الجمعة 23 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أقباط المنوفية يحتفلون بالقديس سمعان المنوفي وأباهور وأبا مينا الشيخ

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى استشهاد القديسين سمعان المنوفي وأباهور وأبا مينا الشيخ.

وقال كتاب التاريخ الكنسي “السنكسار” الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه تُعيِّد الكنيسة بتذكار استشهاد القديس سمعان المنوفي ومنوف هي  إحدى بلاد محافظة المنوفية ومن اسمها أُخذت المحافظة اسمها.

وأباهور وأبا مينا الشيخ، وذلك أنهم اعترفوا جهاراً بإيمانهم قائلين: "نحن مسيحيون نؤمن بالسيد المسيح ابن الله الحي ونسجد له ونمجده مع أبيه الصالح والروح القدس"، فعذبوهم أياماً كثيرة بكل أنواع العذاب، ثم قطعوا رؤوسهم بحد السيف، فنالوا أكاليل الشهادة.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء (السنكسارات)، وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية، وهو يستخدم التقويم القبطي والشهور القبطية (ثلاثة عشر شهرًا)، وكل شهر فيها 30 يوم، والشهر الأخير المكمل هو شهر نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير.  والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

جدير بالذكر أن “السنكسار” مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، وأن نأخذ عبرة ومثالًا من الحوادث السابقة على مدى التاريخ. فالعصمة لله وحده، ولا يوجد بشر على وجه الأرض معصومًا من الخطأ بداية من الأنبياء وحتى الطفل الوليد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

سقوط السوق السوداء.. خبراء: رفع الفائدة يحد من التضخم وارتفاع الأسعار

مصرع صحفى وإصابة 4 آخرين فى حادث سير بطريق «بورسعيد ـ المنزلة»

البحث عن 1000 محمد صلاح.. «المتحدة» تبهر الجمهور بأولى حلقات «اكتشاف مواهب الكرة»

الانتهاء من زراعة 235 ألف فدان قمح بالوادي الجديد

موجة طقس سيئ تضرب المحافظات.. وفرق الطوارئ تستعد للمواجهة

انتشال جثة شاب عثر عليها فى مياه نهر النيل بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-1»

محمد عبدالعزيز

حين يأخذك الشعر من الكرة.. لا تندم

أحمد غنام

محمد صلاح.. مش فخر العرب!

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

مخاوف من تصعيد عسكرى فى الضفة الغربية بوجود اليمين المتطرف الإسرائيلى فى السلطة

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة