أيمن الجمل يعلق على مواجهة الإسماعيلي والمصري بـ«ديربي القناة»

علق أيمن الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، على مواجهة الدراويش أمام المصري البورسعيدي، في ديربي القناة بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي والمصري بالدوري الممتاز

ويواجه الإسماعيلي نظيره المصري البورسعيدي في الثالثة إلا ربع عصر الأحد القادم، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، بـ"ديربي القناة"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة المحلية (موسم 2022-2023).

وقال الجمل في تصريحات على الموقع الرسمي للإسماعيلي: "مواجهة صعبة بكل المقاييس على الفريقين، صعب التكهن بنتيجتها، المصري يريد استعادة الانتصارات لاسيما تحت قيادة التوأم".

وأضاف: "سنخوض المباراة ونفتقد بعض العناصر الأساسية مثل باهر المحمدي ومحمد حسن للإيقاف والطرد، لكن نمتلك العديد من البدلاء القادرون على تعويضهم".

وواصل مدرب الدراويش: "هدفنا السير في طريق الفوز بلا توقف، موقف الفريق الحالي بجدول الترتيب لا يليق مطلقا بقيمة وجماهيرية نادي الإسماعيلي".

وأكمل: "لا تنازل عن إعادة الإسماعيلي مجددا في مكانته الطبيعي، وهذا يتطلب خوض المباريات المقبلة بالدوري كأنه مباريات كؤوس لا تقبل القسمة على أثنين، الفوز فقط هو المطلوب".

وأشار الجمل إلى أنه لا يشغل باله بجدول ترتيب مباريات الفريق المقبلة، عقب الانتهاء من مواجهة المصري، ندخل كل مباراة على حد وبشكل منفصل عن سابقتها، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

واختتم: "نعد جماهير الإسماعيلي بالعمل على إسعادهم، مهما كنت الصعوبات التي من الممكن أن تكون عائقنا في طريقنا".

يذكر أن الإسماعيلي قد حقق أول انتصاراته بالدوري هذا الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، عصر الثلاثاء الماضي، في مباراة كان عنوانها الرئيسي الإثارة والندية والقوة، نظرا لوجود 3 حالات طرد منهم 2 للفريق البترولي وأخرى للإسماعيلي، وكذلك ضربتين جزاء واحدا لكل فريق، فضلا عن استخدام تقنية الفيديو 3 مرات أيضا.

ويحتل الدراويش المركز الرابع عشر بجدول المسابقة برصيد 6 نقاط، من فوز يتيم و3 تعادلات و4 هزائم.