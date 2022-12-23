الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خطة تنمية شاملة.. كيف تطورت محافظة سوهاج خلال السنوات الماضية؟

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قال جميل عفيفي، الكاتب الصحفي، إن محافظة سوهاج شهدت العديد من محاور التنمية المتعددة كباقي محافظات الجمهورية، موضحاً أن التنمية امتدت من خلال استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة 2030 والوصول لأبعد نقطة داخل الدولة لتقديم خدمات.

وكشف “عفيفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المحافظة شهدت إنشاء شبكات طرق بجانب العمل على إعادة الاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة بداخلها وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات القومية الكبرى.

كما تم  إنشاء مساكن اجتماعية وإنشاء شبكات الري والصرف الصحي وغيرها من الإنجازات الأخرى التي تم العمل عليها خلال فترة زمنية وجيزة، موضحاً أن سوهاج بها عدد من المناطق السياحية الهامة والتي شهدت اهتمامًا كبيرًا وذلك بعد إهمالها فترات طويلة في سبيل تنشيط السياحة.

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